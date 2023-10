ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ପାଦକ: ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଧୀରେଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟର ୩ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିବା ବିଜେଡି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରେନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଅନୁଗୁଳ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେଶ ଭୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାରଣରୁ ଏହି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି । ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମ ମତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାରଣରୁ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ଓ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।

Party President and CM Shri @Naveen_Odisha has suspended Shri Prasanna Kumar Sahu (District General Secretary, Angul) and Shri Jogesh Bhukta, (District Secretary, Biju Yuva Janata Dal, Angul) from Biju Janata Dal with immediate effect for indulging in anti-party activities. pic.twitter.com/psUIkEoMDj

— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) October 5, 2023