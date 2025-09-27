ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲର୍!
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଘାତର ଛାୟା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଏହି ଟାଇଟେଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଘାତ ଜନିତ ଛାୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛି।
ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ କ’ଣ ହେବ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ହଁ ତେବେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ’ଣ ହେବ?
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପରିଚାଳନା କ’ଣ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ?
ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଅଧାରରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେହେଉଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଘାତ ଆଶଙ୍କା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି।
ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଘାତ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ ହୋଇପାରେ?
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଏହି ୨ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ।
ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ପୂର୍ବ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ରାଣାଙ୍କୁ ବୁମରାହ ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ବୁମରାହ ଏବଂ ବରୁଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫେରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇେଂ ୧୧:
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ଏହା ଏପରି କିଛି ହୋଇପାରେ।
ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମ ନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଫଖର ଜମାନ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ସାମ୍ ଆୟୁବ୍, ହୁସେନ ତଲାତ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ସଲମାନ ଆଗା, ଫହୀମ ଆଶ୍ରଫ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ୍ ରୌଫ୍, ଅବରାର ଅହମଦ।