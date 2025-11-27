ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା, ସେନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତି ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନରେ ନିୟୋଜିତ ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡର ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଧବାର (୨୬ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି।
ଏଫବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାସ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ମେୟର ମୁରିଏଲ୍ ବାଉସର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ମେୟର ମୁରିଏଲ୍ ବାଉସର୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏଫବିଆଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଫବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଗୁଳି ମାଡ଼ ପରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏନବିସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମାମଲାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଇଏମଟି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫୁଟପାଥରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କାଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଡିସିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:
ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡର ମୁତୟନ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ସହରରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେବେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।
୧୬୦ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଡିସି ପୋଲିସର ଫେଡେରାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକେହି ସୈନିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ସୈନିକମାନେ ଏହି ଦେଶର ଢାଲ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ।
ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ୱାଶିଂଟନ୍, ଡିସିରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ (ପୂର୍ବରୁ X) ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
“ମିଶେଲ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।