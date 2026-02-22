ଏ କ’ଣ ହେଲା, ଏକାଠି ହୋଇଥାଆନ୍ତା ୨ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଉଠିଲା କୋକେଇ, ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି

By Jyotirmayee Das

Sisters Suicide Case: ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋଧପୁରରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ଏବେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ବଡ଼ ଝିଅ ଶୋଭା ଏବଂ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ସାନ ଝିଅ ବିମଳା । ଉଭୟ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେ ୨ ଭଉଣୀମାନେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ଭିତରେ ହିଁ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଶୋଭା ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ମାମୁଁ ଜସୱନ୍ତ ସିଂହ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିବାହ ସେହି ସ୍ଥାବନରେ କରିବାକୁ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ ପାଇନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

