LoCରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ବୀର ଯବାନ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉରି ସେକ୍ଟରର କମଲକୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦୁଇ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, “ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯବାନ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଦବ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା। ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀନଗରର ବାଦାମୀବାଗ୍ କାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହେଲାନାହିଁ।”
ଏହି ଦୁଇ ଯବାନ ‘୮ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ’ (8 Rashtriya Rifles) ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣଟି କେମିତି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା, ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ବାକି ଅଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା, କୁପୱାଡା ଏବଂ ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୭୪୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୀମା ପୁଞ୍ଚ୍, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶରେ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ ଥିବାବେଳେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) କରୁଛି।
ସୀମା ଆରପାରିରୁ ହେଉଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶ, ବେଆଇନ ଯାତାୟାତ, ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେନା ଏବଂ ବିଏସଏଫ୍ (BSF) ଉଭୟଙ୍କୁ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରକୁ ଡ୍ରୋନର ପ୍ରବେଶ ଓ ଏହାର ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ LoC ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରୋନ୍ (ଡ୍ରୋନ୍ ବିରୋଧୀ) ଉପକରଣ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ସହାୟତାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ (ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ) ପଠାଉଛନ୍ତି। ପରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀ ବା ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ (OGWs) ମାନେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି।