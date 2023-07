(Video) ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ କରୁଥିଲେ ୩ ମହିଳା, କାର ମାଡିଯିବା ଦ୍ୱାରା ୨ ମୃତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି । ହେଲେ ଆଜି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ୩ ମହିଳା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର ସ୍ପିଡରେ ଆସି ସେହି ମହିଳା ୩ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଇଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ସଂଗେ ସଂଗେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସକାଳ ୫.୩୦ ରୁ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି । ଏହା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବଣ୍ଡଲାଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଘଟିଛି । ତେବେ କାରଟି ଏପରି ସ୍ପିଡରେ ଆସି ୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ସଂଗେ ସଂଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

Bandlaguda, Hyderabad : A speeding car rammed into morning walkers killing two women and a child. The incident happened on July 4. #Hyderabad #CCTV pic.twitter.com/NxN8wLC0q6

