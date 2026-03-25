ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧର ଅଫୁଟା ବୋମା, କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧର ଅଫୁଟା ବୋମା

By Jyotirmayee Das

Missile Bomb in Jharkhand: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରୁ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାସ୍ତବରେ ବାଲି ଖନନ ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଦୁଇଟି ଅଫୁଟା ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାଟିରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏକ ଛୋଟ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ମାଟି ଏବଂ ବାଲିର ସ୍ତର ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବୋମାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେହି ଯୁଗର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ପୁରୁଣା ବୋମା

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, BCCI…

ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାସ ଶେଷରେ…

ଖବର ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ବହରାଗୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ବାଲି ଖନନ ସମୟରେ ଏହି ଲୁହାର ଗୋଲା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସେଗୁଡିକ ବିଶାଳ ବମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବମ୍‌ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୨୨୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବମ୍ ନିରୋଧକ ଦଳକୁ ଡାକାଯାଇଥିଲା।

ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ‘AN-M64’ ପରିଚୟ

ଯେତେବେଳେ ସେନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେମାନେ “AN-M64” ଏବଂ “USA ରେ ତିଆରି” ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ପାଇଲେ। AN-M64 ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ ଆକାଶ ବୋମା ମଡେଲ ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୮୦ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀର ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ଓଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ପକାଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ନରମ ବାଲିରେ ଅବତରଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସେ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା?

ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ, ସୁଦୁର ଆମେରିକାରୁ ଏହି ବିଶାଳ ବମ୍ ଭାରତରେ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିପରି ବାହାରିଲା? ଏଠାକୁ ଏହି ବମ୍ କିପରି ଆସିଲା? ଯଦିଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ।

ସେହି ସମୟରେ, ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିମାନ (ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍‌ର) ବର୍ମା (ମିଆଁମାର) ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ବାଲିର ସ୍ତର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଇତିହାସର ସ୍ମୃତି

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ (୧୯୩୯-୧୯୪୫) ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସଂଘଟିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଷ ଶକ୍ତି (ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜାପାନ) ଏବଂ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର (ବ୍ରିଟେନ୍, ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍, ଆମେରିକା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ) ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜର୍ମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା । ଏବଂ ବନିଗଲା ଏପରି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଟାଣି ହୋଇଗଲା।

ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଆକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ, ଚୀନ୍, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ବର୍ମା (ମିଆଁମାର) ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂଘର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଘେରି ମିତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, BCCI…

ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାସ ଶେଷରେ…

ସରକାର ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ଯଥାଶୀଘ୍ର LPG ରୁ…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ ଦେଲା ଇରାନ୍, ହର୍ମୁଜ ଦେଇ…

1 of 29,072