ମାଡ଼ିଆସିବ ସମୁଦ୍ର, ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱଂସ କରିବ ‘ମେଟମୋ ଟାଇଫୁନ’, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଲାଣି ପ୍ରକୋପ, ସାଢ଼େ ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ମାଡ଼ିଆସିବ ସମୁଦ୍ର, ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱଂସ କରିବ 'ମେଟମୋ ଟାଇଫୁନ', ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଲାଣି ପ୍ରକୋପ, ସାଢ଼େ ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି

ବ୍ୟାଙ୍କକ୍: ଚୀନ୍‌ରେ ଆଘାତ କରିଥିବା ଟାଇଫୁନ୍ ମେଟମୋ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରବିବାର, ସରକାର ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଏବଂ ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 347,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ତ୍ୱରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଚୀନ୍‌ର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳେ ମେଟମୋର ସର୍ବାଧିକ ନିରନ୍ତର ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 151 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଟାଇଫୁନ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗର ଝାଞ୍ଜିଆଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଚୀନ୍‌ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି
ଟାଇଫୁନ୍ ମେଟମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଚୀନ୍‌ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଲାଲ-ସ୍ତରୀୟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ସିଷ୍ଟମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଝଡ଼ର ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶ ଶନିବାରଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ “ଦି ପେପର” ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବରୁ 197,856 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଚୀନ୍‌ରେ ମେଟମୋର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା।
ମେଟମୋ ସିଧାସଳଖ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 151,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଝାନଜିଆଙ୍ଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ୟା କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଛି।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଏବଂ ହାଇନାନର କିଛି ଅଂଶରେ 100 ରୁ 249 ମିଲିମିଟର (3.93 ରୁ 9.8 ଇଞ୍ଚ) ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମକାଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲାସ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଝଡ଼ର ସିଧାସଳଖ ପଥ ନୁହେଁ।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଟାଇଫୁନ୍ ମେଟମୋ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ମାଟମୋ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ଯଦିଓ କୌଣସି ବଡ଼ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍ତର କୃଷି ସମତଳ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 220,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀମାନେ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 35,000 ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ କିମ୍ବା ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଚୀନର ୟୁନାନ ପ୍ରଦେଶ ନିକଟକୁ ଆସିବ।

