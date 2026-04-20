ବ୍ଲେମ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଆମେରିକା, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ… ଇରାନର ବୟାନ, US ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ଇରାନ ରାଜି ହେଉ ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ।
ହେଲେ ଏବେ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବାଘାଇ ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲି ନାହିଁ।
ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି।
ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ନଥିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବାଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରି ନିରନ୍ତର ଏକ “ବ୍ଲେମ୍ ଗେମ୍” ଖେଳୁଛି।
ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ:
ଇରାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଲେବାନନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ନୌସେନା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇରାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ଇରାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ବିପରୀତ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।
ବାଘାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନ ଏହାକୁ ଭୁଲିନାହିଁ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି; କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକାର ମନୋଭାବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା।
ଆମେରିକା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ:
ଇରାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
ଇରାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା।
ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ ସେନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସହିତ ନୂତନ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।