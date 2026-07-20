ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହେଲେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ୧୫୬ ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଷା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘରେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମ ଏଲେକ୍ ନିଲ୍ ଭାନ୍ସ (Alec Neil Vance) ରଖାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ପଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାପା ହେବାରେ ୧୫୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏଲେକ୍ ନିଲ୍ ଭାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଡି ଏବଂ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ତିନିଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ଇୱାନ୍ଙ୍କ ବୟସ ୯ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ବିବେକଙ୍କ ବୟସ ୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ଝିଅ ମିରାବେଲ୍ଙ୍କ ବୟସ ୪ ବର୍ଷ।
ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଓ ଉଷା ଭାନ୍ସ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ପୁଅ ଏଲେକ୍ ନିଲ୍ ଭାନ୍ସଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଖବର ଜଣାଇବାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଉଷା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତିନିଜଣ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।”
ଏହି ଦମ୍ପତି ୱାଲ୍ଟର ରିଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଲିଟାରି ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସମଗ୍ର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ:
୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକାରେ କମୁଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ରେ ଓହାଇଓରୁ ସିନେଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ୨୦୨୫ରେ ଆୟୋଜିତ ‘ମାର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଲାଇଫ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉ।”
ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା।
ଜେଡି ଭାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ମେରିନ୍ରେ ସେବା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଭାନ୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତିନିଜଣ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଛନ୍ତି।
ରାତିର ଦୀର୍ଘ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଯାମା ପିନ୍ଧି ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଟୁ ବିମାନରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
୪୦ ବର୍ଷୀୟା ଉଷା ଭାନ୍ସ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ପ୍ରବାସୀ ମାତା-ପିତାଙ୍କ ଝିଅ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ।
ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ପରିବାରରେ ନୂଆ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା ବୋଲି ମନାଯାଏ।
୧୮୭୦ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଲଫ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମ:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୮୭୦ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଇଲର କୋଲଫ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଇଲର କୋଲଫ୍ୟାକ୍ସ (ତୃତୀୟ)ଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୮୨୯ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ ସି. କାଲହୁନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ୱିଲିୟମ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମିଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେଟି ମିଲର ସମ୍ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମାତା-ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିକୋଲାସ୍ ରିଚିଓଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।