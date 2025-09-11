UAE କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଚେତାବନୀ: “ଭାରତ ସହ ଖେଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ”-ପାକିସ୍ତାନକୁ କଲେ ସତର୍କ

ଭାରତର ସହ UAE ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ UAE କ୍ୟାପ୍ଟେନ । India no-1 team- ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି। UAE ବିପକ୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୁଆଁଧାର ବିଜୟ । ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ 93 ବଲ୍ ବାକି ଥିବା ସମୟରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଷୟରେ ବଡ଼ କଥା କହି ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଏହାର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ନଥିଲେ। ବରଂ, UAE ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ମଧ୍ୟ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମେ ଉତ୍ସୁକ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି – ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, UAE କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି? ଏହା ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏବଂ ଆମେ ସେହି ମହାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

UAE ଅଧିନାୟକ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା, ସେ ତାହା କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପରେ, UAE ଅଧିନାୟକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ତାହା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଭାରତଠାରୁ ହାରିବା ପରେ, UAE ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ନମ୍ବର ୧ ଦଳ?

UAE ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତର ଦଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଯାହାର ବୋଲିଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦଳ ନମ୍ବର 1।

ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ବୁଝିଛି, ତାହା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜଣାପଡିବ

ICC T20I  ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର 1 ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ କହିଛନ୍ତି? ୟୁଏଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏହି କଥା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଏବେ ସେମାନେ କେତେ ସତର୍କ, ତାହା କେବଳ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜଣାପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁବାଇ ମାଟିରେ ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ।

