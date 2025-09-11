ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ଦିନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା , ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଧୂଳିସାତ ହେଲା UAE

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜ ଘରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ। ମାତ୍ର ୫ ଓଭରରେ ଖେଳ ଦି ଏଣ୍ଡ। ନିଜ ଘରେ ଖେଳର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିଲାନି ୟୁଏଇ।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ୟୁଏଇ ଭାରତ ମ୍ୟାଚରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ହୁଏତ ତାହା କେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ୟୁଇଏଇର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ସେକେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିବ।
ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯାଉଛି।ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ।
ୟୁଏଇ ଦଳ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଏତେ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି।
ୟୁଏଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ କେବଳ ୫୭ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ୟୁଏଇ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୩.୧ ଓଭରରେ ୫୭ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହାଠାରୁ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ଏକ ଦଳ କ’ଣ କରିପାରିବ। ଏହା ୟୁଏଇର ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ପୂର୍ବରୁ, ଦଳ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୫୭ ରନ୍ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ୟୁଏଇ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ଓପନର କିଛି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର
ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଏକ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ୬୦ ରନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ୬୬ ରନ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୫୭ ରନ ହୋଇଛି। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ୭୦ ରନ ହୋଇଥିଲା
ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ, ଟଇଋ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୯ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା
ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସ୍କୋର ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମାତ୍ର ୪.୩ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ୯ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏହିପରି, ଭାରତ ବିଜୟ ସହିତ ତା’ର ଖାତା ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।