ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ୟୁଏଆଇଏଲ୍‌ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ୟୁଏଆଇଏଲ୍‌ର ସିଏସ୍‌ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ; ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ୟୁଏଆଇଏଲ୍ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି, ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି

By Manoranjan Sial

ରାୟଗଡ଼ା: ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା (ୟୁଏଆଇଏଲ୍‌) ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗୃପର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମର ୯ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଗୃହ ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରିସିଜନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପାଦାନ ନିର୍ମାତା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଫ୍‌ବି (ଆଇଏଫ୍‌ବି)ରେ ୱେଲ୍ଡର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।

ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଗ୍ରିଝୋଲା ଗାଁର ୬ ଜଣ ଏବଂ ସନାମାଟିକଣା, ପିଣ୍ଡକାପଦର ଓ ବଦଲିଝରଣ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଯୁବକ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ୟୁଏଆଇଏଲ୍‌ର ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଶଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର (ଏବିଏସ୍‌ସି)ରେ ତିନି ମାସିଆ ୱେଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Uttarakhand Govt.

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ସଚେତନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ୟୁଏଆଇଏଲ୍‌ର ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଟିମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଆଇଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ…

ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ: ୩୨…

ଏହି ଅବସରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ୟୁଏଆଇଏଲ୍‌ର ସିଏସ୍‌ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ; ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ୟୁଏଆଇଏଲ୍ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି, ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମନ୍ୱିତ ଓ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି।

ହାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଯଦୁମଣି ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ଏବିଏସ୍‌ସିର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୟୁଏଆଇଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଡିଏଚ୍ ଦିଗନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସୁଧୀର ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ କାର‌୍ୟ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲିଟି କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ…

ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ: ୩୨…

୧୫ କେଜି ସୁନା, ନଗଦ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ;…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

1 of 14,697