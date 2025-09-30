ନିର୍ଦ୍ଦୟ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ମା’ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଦେଲେନି ଛୁଟି, ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ ଏମିତି…

ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ମନା କରିବା

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଚେନ୍ନାଇ: ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ଜୋନାଲ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଇମେଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଇମେଲ୍‌ରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ମନୋଭାବକୁ “ନିଷ୍ଠୁର ଏକଛତ୍ରବାଦ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ଇମେଲ୍‌ରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ଜୋନର ଜୋନାଲ ମୁଖ୍ୟ ଆର.ଏସ୍. ଅଜିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଚାପର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଇମେଲ୍‌ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜୋନାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଇମେଲରେ ଜୋନାଲ ହେଡଙ୍କ କଥା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି ଯାହା ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସହ୍ୟ କରିବା କାଠିକର ପାଠଥିଲା।ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପରେ ଜୋନଲ ହେଡ୍ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମା’ ମରନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରନି, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଜଏନ କର, ନଚେତ ତୁମ ଦରମା କାଟି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦେଖେଇଦେବି।

ଯାହା ପରେ ସେହି ଅଫିସର ବିରୋଧରେ ଅଫିସିଆଲି ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଫେରିବାର ତାରିଖ ମାଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଜଣେ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଜିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଚାରିଥିଲେ, “ତୁମେ କ’ଣ ଡାକ୍ତର? କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛ? ତୁରନ୍ତ ଅଫିସକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ LWP ଚିହ୍ନିତ କରିବି।”

ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଛୁଟି ମନା

ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର ଥିଲେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋନାଲ ମୁଖ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଇମେଲ୍‌ରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୋନାଲ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ “ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର” କରନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରୋଧ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇମେଲ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଆଚରଣକୁ “ନିଷ୍ଠୁରତା” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମାନବତା ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଅବନତି।” କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଇମେଲ୍‌କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, RBI, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ UCO ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏହାର ଚେନ୍ନାଇ ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

