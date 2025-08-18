(ଭିଡିଓ) ତଳେ ପକାଇଦେଲେ, କାମୁଡ଼ି ଟାଣି ଧରିଲେ, ୫ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବୁଲା କୁକୁରର ଆକ୍ରମଣ…

(ଭିଡିଓ) ତଳେ ପକାଇଦେଲେ, କାମୁଡ଼ି ଟାଣି ଧରିଲେ, ୫ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବୁଲା କୁକୁରର ଆକ୍ରମଣ…
ପିଲାଟିର ମାଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେଲଟର ହୋମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
କିଛି ଲୋକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିଷ୍ଠୁରତା କହୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ବୁଲା କୁକୁର ଏକ ଶିଶୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
उदयपुर में एक मासूम पर तीन कुत्तों का हमला..
जरा सोचिए अगर मां दौड़कर बचाने नहीं आती तो क्या होता…#DogLovers #dogs pic.twitter.com/gETkdrTakt
— एक नजर (@1K_Nazar) August 18, 2025
ଉଦୟପୁର ସହରର ଗୌତମ ବିହାର କଲୋନୀରେ, ଏକ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଘର ବାହାରେ ସ୍କୁଟରରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ତିନୋଟି କୁକୁର ଆସି ତା’ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
କୁକୁରମାନଙ୍କ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କୁକୁରମାନେ କାମୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା’ ବାହାରକୁ ଆସି ତାକୁ କୁକୁରଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ଶିଶୁର ମାଆ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା।
ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍
ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟରରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ ତିନୋଟି କୁକୁର ଏକକାଳୀନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପିଲାଟିର ମାଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।