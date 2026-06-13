‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା; ଉଦ୍ଧବ ଡାକିଲେ ବୈଠକ, ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ଟିଭ୍‌

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକକୁ ଦଳରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଲା ହୋଇପାରେ। ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ)ର କେତେକ ସାଂସଦ ଓ ନେତା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ହେଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ରବିବାର ସାଂସଦ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି।

ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହି ବୈଠକକୁ କେବଳ ସାଂଗଠନିକ ସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଓ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କେତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ର ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି; ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର କେତେକ ନେତା ଓ ସାଂସଦ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ଶିନ୍ଦେ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶିବସେନାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ। ତା’ପରେ ଶିବସେନା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଶିବସେନାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିବସେନା(ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ)ର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଲଗାତାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂଗଠନିକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

ଦଳର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ଦଳର ସାଂସଦ ବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ଖବର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।

ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତି ନୂଆ ପର‌୍ୟ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଧାନସଭା ରଣନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଦଳ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଦଳ ବଦଳ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯିବ।

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକକୁ ଦଳରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ବୈଠକ ଜରିଆରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି; ସଂଗଠନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।

ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯଦି ବୈଠକ ପରେ ସାଂସଦ ଓ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅପରେସନ ଟାଇଗରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ।

ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ପୂର୍ବରୁ ମୂଳ ଶିବସେନାର ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଉ କିଛି ନେତା ବା ସାଂସଦ ଶିନ୍ଦେ ଶିବିର ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଶିନ୍ଦେ ଶିବିର ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଯଦିଓ ଶିନ୍ଦେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖବରର ଖଣ୍ଡନ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଚୋର…

ପଲଟି ମାରିଲେ କଲ୍ୟାଣ, କହିଲେ “ଅଭିଷେକ ହେଉଛି…

1 of 17,265