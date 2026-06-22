ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଛଅ ସାଂସଦ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ: ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଦେଲେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା, କହିଲେ-ଅପରେସନ ଟାଇଗର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଫଳ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ଛଅ ସାଂସଦ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର ଡେପୁଟି ସିଏମ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲୋକସଭାରେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା ୭ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୩ ହୋଇଯାଇଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ସାଂସଦ ଶିବସେନାର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି...
Shivsena UBT split : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା ୟୁବିଟିକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛଅ ସାଂସଦ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଉ ଯାଦବ, ଭାଉସାହେବ ରାଜାରାମ ୱାକଚୌରେ, ଓମପ୍ରକାଶ ଭୂପାଳସିଂ ନିମ୍ବାଲକର, ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ, ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତମରାଓ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ନାଗେଶ ବାପୁରାଓ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟୀକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହା ପରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି- ଅପରେସନ ଟାଇଗର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଗଲା।
ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଧରିଲେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତ
ଏହି ତାଲିକାରେ ୟବତମାଳ-ୱାଶିମରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ହିଙ୍ଗୋଲିରୁ ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟୀକର, ପରଭଣୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ଶିରିଡିରୁ ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ ଏବଂ ଧାରାଶିବରୁ ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ନିକଟରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।
|କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
|ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଂସଦ
|ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
|1
|ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ
|ୟବତମାଳ-ୱାଶିମ
|2
|ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟୀକର
|ହିଙ୍ଗୋଲି
|3
|ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ
|ପରଭଣୀ
|4
|ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ
|ଶିରିଡି
|5
|ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ
|ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ
|6
|ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର
|ଧାରାଶିବ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଈକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଛଅ ସାଂସଦ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶିବସେନାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସରନାଈକ ଏହାକୁ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବର୍ଷର ୩୬୫ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସାଂସଦମାନେ ଏବେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି।
‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ କ’ଣ ଏବଂ କିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି?
ପ୍ରତାପ ସରନାଈକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ ଅଧୀନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶିବସୈନିକ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି।” ସରନାଈକଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।
ୟୁବିଟି ଏବଂ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାମାନେ କ’ଣ କହିଲେ?
ଶิବସେନା (ୟୁବିଟି) ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାବନ୍ତ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଯିବା ଲୋକ ଗଲେ।” ଅନ୍ୟପଟେ, ଶିବସେନା ଏମଏଲସି ଡକ୍ଟର ମନୀଷା କାୟନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଶିବସୈନିକ ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋମବାର କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ।
ଶିବସେନା ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦର ଏମଏଲସି ଏବଂ ଡେପୁଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ଡକ୍ଟର ନୀଲମ ଗୋରହେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିବସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ୬୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ‘ୟୁବିଟି’ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ (ଗଦ୍ଦାର) ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦି ଆମ ବିଧାୟକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଏବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନତା ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି… ଆମେ NDA ରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛୁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନେବାର ଆରୋପ ଲଗାଯାଏ। ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ; ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ’।
ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଶାୟନା ଏନସି କହିଛନ୍ତି, ‘ୟୁବିଟି’ ଏହି କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ କାଉନସିଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି; ଯଦି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆତ୍ମ-ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଦଳ ଛଅ ଥର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ – ବିଶେଷ କରି ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରାବଧାନ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଜଣେ ଜନ-ନେତା; ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ’।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି କ’ଣ?
ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ୨୭ ଜୁନରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ୟବତମାଳ, ୱାଶିମ, ହିଙ୍ଗୋଲି, ପରଭଣୀ, ଧାରାଶିବ ଏବଂ ଶିରିଡି ଗସ୍ତ କରିବେ। ମନେକରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଅନେକ ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।