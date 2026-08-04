ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଡିଏମକେ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ଡିଏମକେ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଡିଏମକେ ନେତା ତଥା ତାମିଲନାଡୁର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ: ବାସ୍ତବରେ, କାବେରୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତଞ୍ଜାଭୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାମିଲନାଡୁକୁ କାବେରୀ ନଦୀର ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ମିଳିନାହିଁ, ଅଥଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରତି ବେପରୁଆ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ଲୋକ “ତ୍ରିଷା… ତ୍ରିଷା…” ବୋଲି ନାରାବାଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଉଦୟନିଧି ଈଷତ୍ ହସି ନିଜ ଭାଷଣ ରୋକି ଏପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ କଟାକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦର ରୂପ ନେଇଥିଲା।
ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଟିଭିକେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁର ଶାସକ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜାଗାମ୍’ ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି।
ବିଜେପିର ସମାଲୋଚନା: ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ନାରାୟଣନ୍ ତିରୁପତି ‘X’ ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳ, ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ସତ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ଅପରାଧୀ କିମ୍ବା ଚୋର ମଧ୍ୟ, ଯାହାର ମା’, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଝିଅ ଥିବେ, ସେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ମା’, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଝିଅ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।