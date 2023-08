ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ UIDAI ଆଲର୍ଟ, ଇମେଲ୍-ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

କ’ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି କି? ଏହିପରି ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ ।

ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି । ୟୁଆଇଡିଏଆଇ କହିଛି ଯେ, ଇମେଲ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ଏହା କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ ।

ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେବି ଇମେଲ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନିଜର ଆଧାର ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିଓଆଇ/ପିଓଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ କହିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର #myAadhaarPortal ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

#BewareOfFraudsters

UIDAI never asks you to share your POI/ POA documents to update your #Aadhaar over Email or Whatsapp.

Update your Aadhaar either online through #myAadhaarPortal or visit Aadhaar centers near you. pic.twitter.com/QZlfOnBp54

— Aadhaar (@UIDAI) August 17, 2023