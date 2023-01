UIDAI ଜାରି କରିଲା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରକାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ସବୁକାମ ହେବ ଶୀଘ୍ର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଧାର କାର୍ଡର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (UIDAI) ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ରେସପନ୍ସ (IVR) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । IVR ସକ୍ଷମ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ‘୧୯୪୭’ ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ନାମଲେଖା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ,ପିଭିସି କାର୍ଡ ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

Residents can call the UIDAI toll-free number 1947, 24×7 to find out their Aadhaar enrollment or update status, PVC card status or to receive information via SMS. @GoI_MeitY @mygovindia @_DigitalIndia @PIB_India pic.twitter.com/bBV3LtuadF

Experience new services built on #IVRS by UIDAI.

ଏହା ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ସେବା ହେବ , ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । IVR ହେଉଛି ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଭଏସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

#ResidentFirst #UIDAI’s New AI/ML based chat support is now available for better resident interaction!

Now Residents can track #Aadhaar PVC card status, register & track grievances etc.

To interact with #AadhaarMitra, visit- https://t.co/2J9RTr5HEH@GoI_MeitY @mygovindia pic.twitter.com/1qAWBogBnm

— Aadhaar (@UIDAI) January 2, 2023