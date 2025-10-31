ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଆଧାର ସହ ଜଡିତ ଏହି ନିୟମ, ଏବି କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ସମସ୍ୟା
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ।
ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI)ର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭଳି ଜରୁରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଅପଡେଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: UIDAI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଓ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର/ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଭଳି ସୂଚନା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ, ଆଇରିସ୍) ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, UIDAI ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଯାହା ଆୟକର ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ପାସପୋର୍ଟ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳି ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ଓ ଛୋଟ ହେବ।
ଦେୟ ମୁକ୍ତ: ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଡଧାରକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, କାର୍ଡଧାରକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର ସେବାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ: ନୂଆ UIDAI ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଡଧାରକମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାନ୍ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ରାସନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ସରକାରୀ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାମଲେଖା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଫି ଗଠନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଡଧାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ।
ପ୍ୟାନ ସହ ସଂଯୋଗ: ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଆଧାରକୁ ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନକଲେ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଧାର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, KYC ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ OTP, ଭିଡିଓ KYC କିମ୍ବା ମୁହଁରୁ ମୁହଁ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, କାଗଜବିହୀନ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ।
ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ପଡ଼ିବ: ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଭଲ ହେବ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସେବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।