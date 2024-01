(Video) ଅଯୋଧ୍ୟା ପଠାଯିବ ୫ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ, ନିଜେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜୈନୀରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୋହନ ଯାଦବ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ୫ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ ତିଆରି ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଡୁ ପ୍ୟାକିଂରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଭୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆମେ ଉଜୈନୀ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ୪ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ୨୧ ଜାନୁୟାରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଲଡୁ ପଠାଇବୁ। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ଚିତ୍ରକୋଟରେ ରହିବି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବି।

#WATCH | Ujjain: Madhya Pradesh Chief Minister Dr Mohan Yadav says, "The lord will enter the main sanctorium again. We wanted to revive the relationship Ujjain and Ayodhya have had for thousands of years… We are going to send 5 lakh laddus to Ayodhya… 4 lakh laddus have been… pic.twitter.com/ykRHFQBT0E

— ANI (@ANI) January 15, 2024