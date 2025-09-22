ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର; ଆହୁରି ୨୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର

ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର; ଆହୁରି ୨୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦.୬୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ, ୨୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। “ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ,” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦.୬୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, “ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଜମାମୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ।
ଏହା ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ।” ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୨୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ସହିତ, ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦.୬୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
୨,୦୫୦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର
ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ₹୨,୦୫୦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ଏକ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ରେଗୁଲେଟର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବର ମଶାଲ ପାଲଟିଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱାଳା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ, ଏପରିକି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ₹300 ସବସିଡି ସହିତ, 10.33 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାରର ସିଲିଣ୍ଡର ମାତ୍ର ₹553 ରେ ରିଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍।”