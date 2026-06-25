ବ୍ରିଟେନରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ପୁରୁଷ; ନିଶା ଦେଇ ଗୋରା ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଉଛନ୍ତି, ପରେ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ!
ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା; ବ୍ରିଟେନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୃମିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁସବରି ଗୃମିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଏକ ବଡ଼ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ବଳାତ୍କାରୀ ପୀଡିତା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକମାନେ କେମିତି ବ୍ରିଟେ୍ନରେ ଗୋରା ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକମାନେ ଖୋଲମଖୋଲା ଧମକ ଦିଅନ୍ତ। ଆଉ କୁହନ୍ତି; ଆମେ ଏଠାକୁ ସବୁ ଗୋରା ଝିଅଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଓ ସରକାରର ଧଜିଆ ଉଡାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବାକୁ ଓ କବଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକମାନେ କହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକଙ୍କ ‘ଡ୍ୟୁସବରି ଗୃମିଂ’ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଳାତ୍କାରରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଝିଅ ଆଜି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍(ୟୁକେ)ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ।
ଦୁନିଆ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ଏକ୍ସ’ର ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ପୋଷ୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୂରା ଘଟଣା ଏମିତି। @Rothmus ନାମକ ଜଣେ ‘ଏକ୍ସ’ ୟୁଜର ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଏଲନ ମସ୍କ। ମସ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା; ବ୍ରିଟେନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୃମିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁସବରି ଗୃମିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଏକ ବଡ଼ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ। ଏଠାର କିର୍କଲିସ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ଡ୍ୟୁସବରି ଓ ବ୍ୟାଟଲେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳର ପୁରୁଷମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସହାୟ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅପରାଧ ହେଉଛି। ହେଲେ ପୋଲିସଠାରୁ ସରକାର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବା ଏହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କକୁ ଉପାଡିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି।
ଯେଉଁ ‘ଏକ୍ସ’ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଲନ ମସ୍କ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗୋରା ଅଣ-ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ (ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ) ପାଇଁ ‘ବେଶ୍ୟା’, ‘ଅଳିଆ’ ଓ ‘କାଫିର ବେଶ୍ୟା’ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଫୁସୁଲାଇ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ, ଚାଲାଣ ଓ ମାଡ଼ପିଟର ଶିକାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋରା ଝିଅମାନେ କେବଳ ଏହାର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିଛି ଅପରାଧୀ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ କାମକୁ ଅଣ-ମୁସଲମାନ (କାଫିର)ଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବେ ସଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
That is what they said https://t.co/6ubBnQlBKj
— Elon Musk (@elonmusk) June 23, 2026
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବାପା ଓ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିବା ଓ ମାମଲାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଜରିଆରେ କବଜା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ବ୍ରିଟେନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି; ଅପରାଧୀମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତା ଅନୁସାରେ ଶ୍ୱେତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ବସିଛି।
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଢୁଥିବା ଜନାକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାରୋନେସ ଲୁଇସ କେସିଙ୍କ ଜାତୀୟ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ବିଫଳତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୃମିଂର ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତଃ ଏକା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ମୁସଲିମ ପୁରୁଷମାନେ କମ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ସିଗାରେଟ ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ, କେୟାର ହୋମ ଓ ରାସ୍ତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ।