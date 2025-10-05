ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ଭୂତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏହି ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସହିପାରିଲେନି କଷ୍ଟ, ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଲେ ଛାଡପତ୍ର…
ମିତ ବସିଥିଲେ ଭୂତ ସାଥିରେ, ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ବର୍ଷେ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ଯୋଉଠି ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଏକ ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଅକ୍ସଫୋର୍ଡଶାୟରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରୋକାର୍ଡେ ନାମକ ଏହି ମହିଳା ନିଜକୁ ଜଣେ ଗାୟିକା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଗବେଷକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ଭୂତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ରୋକାର୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଭୂତ ସୈନିକଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବିବାହ: ବ୍ରୋକାର୍ଡେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ସୈନିକ ଏଡୱାର୍ଡୋଙ୍କ ଭୂତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିବାହ ସେ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ବିତାଡିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ତିକ୍ତତା ଛାଡପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିତାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି କେତେକ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ।
ମଦୁଆ ଆତ୍ମା ସହ ହୋଇଥିଲେ କଥା: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରୋକାର୍ଡେ ଜଣେ ଗାୟିକା ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ୧୯୩,୦୦୦ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜବ ଅଜବ ଭୂତମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଦୁଆ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସେହି ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା ଯାହା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେହି ଆତ୍ମା । କିଛି ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।
ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭୂତ: ବ୍ରୋକାର୍ଡେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ।
ବ୍ରୋକାର୍ଡେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମଣିଷ ପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରୋକାର୍ଡେଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଜବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।