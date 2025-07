(Video) ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାରିଖ, ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

ଏଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ତୁର୍କୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

୨୩ ଜୁଲାଇରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବ: ଜେଲେନସ୍କି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ।

ଏଥିପାଇଁ ତୁର୍କୀକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାରେ ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏହି ନୂତନ ଆଲୋଚନାରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

All day today, efforts have been underway to eliminate the consequences of the Russian strike on our cities and communities. Various regions – from Kharkiv and Sumy to Ivano-Frankivsk. There was a massive attack on Kyiv. A significant number of “shaheds” and missiles were shot… pic.twitter.com/RpDhSjBIIS

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2025