(video)ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୟୁକ୍ରେନ, ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷିଆର ୨ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ୱସଂ କରିଦେଲା

ମସ୍କୋ: ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆର ୨ଟି ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଜଣେ ରୁଷିଆ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଆଟାକ ମଧ୍ୟରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ରୁଷିଆନ୍ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

ରୁଷିଆର ଇରକୁଟସ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ସାଇବେରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସାମରିକ ୟୁନିଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେନା ଏବଂ ନାଗରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାହିନୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ବେସ୍ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି।

୪୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦାବି: ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ରୁଷିଆନ ସାମରିକ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟୁକ୍ରେନିୟ ସୁରକ୍ଷା ସେବା (SBU)ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣଟି ରୁଷିଆନର ଓଲେନିଆ ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ ବେଲାୟା ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ A-50 AWACS ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

❗️Russia’s Irkutsk region governor confirms 1st DRONE attack in Siberia

Says military unit targeted

Army and civilian responders already mobilized to tackle threat, source of drone launch blocked pic.twitter.com/jMgCajhXbT

— RT (@RT_com) June 1, 2025