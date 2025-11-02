Rusia Ukraine War: ଋଷ ଉପରେ ବଡଧରଣର ଡ୍ରୋନ ହମଲା କଲା ୟୁକ୍ରେନ; ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱାହା, ପୁଟିନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର
ଋଷ ଉପରେ ବଡଧରଣର ଡ୍ରୋନ ହମଲା କଲା ୟୁକ୍ରେନ । ଋଷର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱାହା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ 2 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରାତିରେ ବ୍ଲାକସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରୁଷିଆର ତୁଆପ୍ସେ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକ ଅତର୍କିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ସମଗ୍ର ପୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧା ଦେବା ଥିଲା।
ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ 164ଟି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦାବିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଏହାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି
ତୁଆପ୍ସେ ବନ୍ଦରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରୋସନେଫ୍ଟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ୟୁକ୍ରେନର ନୂତନ ରଣନୀତି ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ରୁଷର ପାଇପଲାଇନ୍, ଇନ୍ଧନ ଡିପୋ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଡ୍ରୋନ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି
କ୍ରାସ୍ନୋଡାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତୁଆପ୍ସେ ନିକଟସ୍ଥ ସୋସନୋଭି ଗାଁରେ କିଛି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନର ରଣନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ରୁଷର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ତୁଆପ୍ସେ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏହାର ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।