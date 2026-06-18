ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମସ୍କୋ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବନ୍ଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର
ମସ୍କୋ ତେଲ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ
Ukraine-Russia War: ୟୁକ୍ରେନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୁଷ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମସ୍କୋର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କପୋଟନ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସହ ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମସ୍କୋର ମେୟର ସର୍ଗେଇ ସୋବ୍ୟାନିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ୪୮ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆକାଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ମସ୍କୋ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ର ଭଙ୍ଗା ଅବଶେଷ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମସ୍କୋର ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଶପିଂ ମଲ୍ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ରୁଷର ଏନର୍ଜି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
କେବଳ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ଆକ୍ରମଣ
କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରୁଷର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଚଳିତ ମାସରେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତଥା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ର ବଡ଼ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶ ରୁଷର ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ରୁଷ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ।
ଗତ ରାତିର ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା । ରୁଷ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ସହର ଏନରହୋଦାର, ଯେଉଁଠାରେ ଜାପୋରିଜ୍ଜିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ରୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ମେୟର ମ୍ୟାକ୍ସିମ ପୁଖୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ମଲ୍ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ମସ୍କୋର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ।
ଶତ୍ରୁ ଶିବିର ଉପରେ ସଠିକ୍ ନିଶାନା
ଗତ ରାତିରେ ମସ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମସ୍କୋ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସମେତ ରୋଷ୍ଟୋଭ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ରୁଷ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସଠିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ରୁଷର ବେଲଗୋରୋଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ରୋଷ୍ଟୋଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ବେଲାରୁଷର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ମସ୍କୋ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ କିଭ୍ “ମିଛ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ” ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ।