ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ଉମେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉମେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ।
ଉମେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ନୀତିନ ନବୀନ ବିହାରରେ ତିନି ଥର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପାଟନାରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ: ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିନ ନବୀନ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦାୟୀତ୍ବ ବୋଧକତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ହକଦାର କରିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବାର ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ସାଜିବ।
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା: ଏହାପରେ ଉମେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହରେ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରନ୍ତୁ ।