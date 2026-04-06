IPL 2026 ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ରନ୍ ଆଉଟ୍ ରୁ ବିବାଦ, ଛୁରି ଭୁସି ମାରିଦେଲେ…
ସାମାନ୍ୟ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ IPL ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଲୋକାଲ ଲେବଲର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରନ-ଆଉଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ସୂଚନାଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଡୋଲା ଅଜିତ୍ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୁଡୁମୁରି ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ସହ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରନ ଆଉଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ବାବୁ ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜିବୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, କାନ୍ତା କିଶୋର ନାମକ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ୨୬ ବର୍ଷୀୟ କାନ୍ତା କିଶୋର ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଇଥିଲେ।
ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜିତ ବାବୁ ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜିବୀ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ କାନ୍ତା କିଶୋର ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଉଭୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁରି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା।
ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।