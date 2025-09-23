UN Security Council: ଭାରତକୁ ମିଲିବ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ! UN ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ବଡ ବୟାନ; ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁତେରସର ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ ଡୁଜାରିକ୍ ଭାରତକୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁତେରସର ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ ଡୁଜାରିକ୍ ଭାରତକୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସେ ଜାତିସଂଘ ଭିତରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ସେ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ଏବଂ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ H1B ଭିସା ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟିଫେନ ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁତେରସ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ୱରକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘର ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ସୋମବାର (୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅବସରରେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ସ୍ଥାୟୀ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାତିସଂଘର ମୁଖପାତ୍ର କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସଂଘର ମହାସଚିବ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ୧୯୪୫ ମସିହାର ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୨୫ ମସିହାର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ।” ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସ୍ଥାୟୀ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟତା ଉପରେ, ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ।
ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗଠନରେ କେଉଁ ଦେଶ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇବ ତାହା ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ବହୁପାକ୍ଷିକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥକ। ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବଙ୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆମ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର।”