ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ନା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପବନ, ୨ ବର୍ଷ ହେବ ଜେଲର କାଳ କଠୋରୀରେ ଇମ୍ରାନ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା UN
Imran Khan: ଜାତିସଂଘ (UN) ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋର୍ଟର ଆଲିସ୍ ଜିଲ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଏକାକୀ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ଅଟକ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ପରି ହୋଇପାରେ।
ଏକାକୀ ବନ୍ଦୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ: ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୩ ଠାରୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏକାକୀ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ୨୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।
ଏହି କୋଠରୀଟି ନିରନ୍ତର କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଏବଂ ବାୟୁଚଳନ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ଅତି ନିମ୍ନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ବାୟୁଚଳନର ଅଭାବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ହୁଏ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ଥିବା କଣାପଡିଛି ।
ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଚାଲିବାକୁ, ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କିମ୍ବା ସମାଗମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଓକିଲ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟତଃ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ।
ଜାତିସଂଘ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆଇନଗତ ଦିଗ:
- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ କିମ୍ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏକାକୀ ବନ୍ଦୀ ରଖିବା ନିଷିଦ୍ଧ।
- ଯଦି ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ୧୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
- ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, “ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବେଆଇନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।”
- ଜେଲରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା ଉଚିତ।
- ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ:
- ଜାତିସଂଘ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମାମଲା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆଲିସ୍ ଜିଲ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
- ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଅଟକ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।
- ୨୦୨୩ରୁ ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନ:
- ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା…
- ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଅଲ-କାଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ମିଳିଥିଲା । ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୋଷାଖାନା ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ଉପହାରର ଅବୈଧ ବିକ୍ରୟ, ସାଇଫର ମାମଲାରେ ଗୁପ୍ତ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଇଦ୍ଦତ ମାମଲାରେ ଅବୈଧ ବିବାହ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପିଟିଆଇ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
- ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କିଛି ପୁରୁଣା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଆପିଲରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।