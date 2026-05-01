ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ନପାଇ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ବେକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିନପାରି ଚିକାଗୋରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା; ଶବ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା
ୱାଶିଂଟନ୍ : ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗଭୀର ଶକ୍ତ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଇରାଗାନାବୋଇନା ଚାନ୍ଦୁ ନିକଟରେ ଚିକାଗୋର ଡିପଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ। NDTV ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।
ଚାନ୍ଦୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଆମେରିକାରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେକାରୀ ଜନିତ ମାନସିକ ଚାପ ହିଁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। NDTV ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ (fundraising) ପେଜ୍ର ‘ଏବାଉଟ୍’ ବିଭାଗରେ ଲେଖାଅଛି, “ଚାନ୍ଦୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚିକାଗୋ ଆସିଥିଲେ; ସେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମଣିଷ ଥିଲେ—ଉଦାର, ମିଳାପୀ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ତଥା ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଏକ ମଜଭୁତ ସାହାରା ଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତାର ବୋଝ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଅକଳ୍ପନୀୟ କ୍ଷତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦୁଙ୍କ ଶବକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ (Fundraising) ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଶବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ—ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସେବା, ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ଏବଂ ପରିବହନ ସାମିଲ ଅଛି—ତାହା ପ୍ରାୟ $୨୫,୦୦୦ (ପ୍ରାୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ହେବ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକାକୀ ବହନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ।’
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, $୭୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ ପରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଲୋକେଶ, କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।