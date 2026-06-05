ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ
ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଡିମ୍ପଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ହରବିନ୍ଦର ମାନ୍ ଓରଫ ହ୍ୟାରୀ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମୋହାଲି: ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେକ୍ଟର ୬୬ରେ ଥିବା ଏକ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଡିମ୍ପଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେ ନିଜ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହରବିନ୍ଦର ମାନ୍ ଓରଫ ହ୍ୟାରୀ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଛପଟୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଡିମ୍ପଲ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଫିସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ହରବିନ୍ଦର ନିଜ ଗଳା କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରବିନ୍ଦରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରବିନ୍ଦର ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ୟାକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୁଭର୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
View this post on Instagram
ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ହରବିନ୍ଦର ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହରବିନ୍ଦର ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଫିସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୦ ମିନିଟରେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ଏଥିସହିତ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୋହାଲିର ଫେଜ୍-୧୧ ଥାନାର ଏସଏଚଓ (SHO) ଅମନ ବୈଦୱାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।