ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଅନଏକାଡେମୀ ଶିକ୍ଷକ, କହିଲେ ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହ ମୋଦୀ ପ୍ୟାଲେସ ହେବା ଉଚିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଅନଏକାଡେମୀ । ଏହାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମୋଗଲ ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Awadh Ojha, Famous Teacher Unacademy is calling modi Dynast and comparing modi with ghori

He also says new parliament will become a palace of modi

And all what he spoke is the actual pain of achhe din which modi promised but couldn't dilivered

