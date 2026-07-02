ପଞ୍ଜାବ ସିଏମ୍ ଭଗବନ୍ତ ସିଂ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବ୍‌ଦୁଲ୍ଲା

ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜାବ ହାଇୱେରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଦଲାଲ(ଅସାମାଜିକ ଲୋକ) ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ ପିଛା ୨୦,୦୦୦ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

କାଶ୍ମୀର: ମଟନର ଘୋର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବାହାଘର। ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଶ୍ମୀରରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବ୍‌ଦୁଲ୍ଲା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଟନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ୍ଲା।

କାଶ୍ମୀରକୁ ୬୦ ହଜାର ଟନ୍ ମଟନ୍ ଦରକାର। ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବାକି ମଟନ୍ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କାଶ୍ମୀର ମଟନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହରିୟାଣାରୁ ଛେଳି/ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଝେଇ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜାବ ହାଇୱେରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଦଲାଲ(ଅସାମାଜିକ ଲୋକ) ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ ପିଛା ୨୦,୦୦୦ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବଟି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ଚାଲାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ମଟନର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ISRO ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବମ୍ ପକାଇ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ…

କାଶ୍ମୀରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଧୂମ୍‌ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଟନକୁ ଭୋଜିରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟମ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପାରୁନଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଟନ୍ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ମଟନ୍ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ମଟନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମଟନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶାସନ କଳ ତତ୍ପର ହୋଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଚାନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛେଳି/ମେଣ୍ଢା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ସୁଗମ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅବ୍‌ଦୁଲ୍ଲା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି; ବିବାହ ଋତୁର ପିକ ସମୟରେ ଦୈନିକ ୧୨ ରୁ ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।

ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ହିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିପରି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପରିବହନ କରିବୁ?

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ୬୦,୦୦୦ ଟନ ମଟନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଅଧା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାକି ମଟନ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଟନ କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଥିବା ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ୱାଜୱାନ’ ମଟନ୍ ବିବାଦ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

“ISRO ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବମ୍ ପକାଇ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ…

ବିନା ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଚୁଟକିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ସିଲିଂ…

୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟରେ ପଥର ଧରି ଅଭିନୟ…

1 of 17,443