School Closed: ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ କାଲି ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି; ପ୍ରବଳ ଗରମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ…

କାଲି ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଂଶୁଘାତ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସ୍କୁଲପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି।

ଏଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଭୀଷଣ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତ ୧୮ ଠାରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଜାରି ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ । ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ରହୁନି । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପାମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ନିଷ୍ପତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ।

