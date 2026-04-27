ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ରେ ଦାଦା ଓ ଝିଆରୀ; କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ମାରିଲା ଚମ୍ପଟ୍

ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ରେ ଦାଦା ଓ ଝିଆରୀ; କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ମାରିଲା ଚମ୍ପଟ୍
ଦାଦା ଓ ଝିଆରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପବିତ୍ର। ହେଲେ ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଆରୀ ସହିତ ରଖିଥିଲେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ। ଏପରି ଖବର ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଖବର।
ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ, ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଟା ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହଜାହାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖୁଟାର ଅଞ୍ଚଳର ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ବିନୀ(ଛଦ୍ମନାମ) ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଉଠିପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିନୀ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଶୋଇଥିବା କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଆଖରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
କବାଟ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ଘର ଭିତରେ ବିନୀ ସହିତ ଶୋଇଥିବା ନିଜ ଦାଦା(ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ) ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ଠେଲି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅପନିନ୍ଦାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ପରିବାର ଲୋକେ ବିନୀକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଯେମିତି ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ନଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ହେଲେ ଦାଦା ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ଥିବା ବିନୀ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା। ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ବିନୀଙ୍କ ପିତା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଷ ପିଇଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗ ଜନକ ରହିଛି।
ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଖୁଟାରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି ଟିମ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରେ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା କରିବା ସହିତ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାଦା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛି।