(VIDEO) ଚାଚାଙ୍କ ଜଲଓ୍ୱା, ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ କଲେ ଲିପ୍ କିସ୍, ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଥରି ଉଠିବ

ନାଗକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଚାଚା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାଗ ସାପର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସାପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଯଦି କେହି ହଠାତ୍ ନାଗ ସାପ ହାବୁଡରେ ପଡିଯାଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ନାଗ ସାପ ସହିତ ଏପରି ଏକ କାରନାମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ’ଣ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ମଦ ନେଇ ପାରିବା?…

Miss India: ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପରେ କେତେ…

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତାରେ ଏକ ନାଗକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତତା ନାହିଁ। ସେ ନାଗକୁ ଖେଳଣା ପରି ଧରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ କିସ୍ କରନ୍ତି।

ଏପରିକି ସେ ସାପର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନୁହେଁ ବରଂ ସାପର ପାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲିପ୍ କିସ୍ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ନାଗର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ନାଗ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ।

ଏହିପରି ନାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା:

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ସାପକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ି ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିନା, ତାଙ୍କ ଖାଲି ହାତରେ ନାଗକୁ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସାପର ବିଷର ଭୟ ନାହିଁ।

ଭିଡିଓରେ, ନାଗଟି ପ୍ରଥମେ ଫୁଙ୍କା ବିସ୍ତାର କରି ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଚାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ପରେ ଚାଚା ସାପକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିନେଲେ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ।

ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସିଧା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ଚାଚା ନାଗଟିକୁ ଉଠାଇ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଗସାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରେ।

ଅନେକ ସମୟରେ, ଏପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନା ସାପ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

କ’ଣ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ମଦ ନେଇ ପାରିବା?…

Miss India: ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପରେ କେତେ…

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି!…

1 of 29,100