ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ଚାଚା! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅଜବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଆପଣ ନିଜେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। କେତେବେଳେ ମଜାଦାର, କେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କେତେବେଳେ ନାଟକୀୟ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଚାଚାଙ୍କ ହାତରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା: ବିହାର ଏବଂ ୟୁପି ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠାକାର ବିବାହରେ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ୱା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଝିଅ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଜଣେ ଚାଚା ସେହି ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି।
ସେ ହାତରେ ନୋଟ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେବା ପରେ ଏବଂ ନାଚିବା ପରେ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଚାଚା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇ ଝିଅ ପିଛାରେ ଉଡାଉଛନ୍ତି।
हम सोच रहे थे आखिर वृद्धा पेंशन का पैसा कहा जा रहा है। 😅😂 pic.twitter.com/iSljzY5gar
— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) August 7, 2025
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ: ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି।’
ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଲାଡଲୀ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଲିକୁ ଯାଉଛି।
ଆଉଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି – ଏଠାରେ ୧୧୦୦ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି – ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କର।