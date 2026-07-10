ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତାରିତ ହେବା ପରେ ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲା; କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସିରସାଗଞ୍ଜ ତହସିଲର ବଦାୟୁଁର ଶେଖୁପୁରା ଗାଁରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟା ଭାଉଜ ସୁମିତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଦିଅର ବିରାଜ ପାଠକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଉଜକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି ଭାଉଜ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ୮ ଥର କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର। ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଅରକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସିରସାଗଞ୍ଜ ତହସିଲର ବଦାୟୁଁର ଶେଖୁପୁରା ଗାଁରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟା ଭାଉଜ ସୁମିତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଦିଅର ବିରାଜ ପାଠକ। ହେଲେ ମନା କରିବାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧିତ ପରାୟଣା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବିରାଜ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ସୁମିତ ରାଜି ହେଉନଥିବା ବିରାଜ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ।
ତେଣୁ ମେ’ ୩୦ ତାରିଖରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ଛୁଆକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ୮ ଥର ମାଟିରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବିରାଜ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବିରାଜ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବିରାଜଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ବିରାଜ ମୈନପୁରୀ ରୋଡ ବୁଦ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତରା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଦା ଭିତରେ ଛପି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରାଜ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ।
ବିରାଜଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତା ପାଖରୁ ଏକ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ୫ଟି ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଓ ଦୁଇଟି ଖାଲି କାଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବିରାଜ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଛଅ ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିବାର ୪୧ ଦିନ ପରେ ଫିରୋଜାବାଦରେ ଏକ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାକ୍ଷୀ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି।