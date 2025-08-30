ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଲୋକେ, ସଂସଦରେ ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ, ୩ ମୃତ

ଜାକର୍ତ୍ତା: ସଂସଦ ଭବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ। ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିପୁଳ ଭତ୍ତା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି।
କୋଠା ସମେତ ଡଜନ ଡଜନ ଯାନବାହନ ଜଳିଯାଇଛି
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାୱେସି ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମାକାସାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂସଦ ଭବନରେ କ୍ରୋଧିତ ଜନତା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଫାଦଲି ତାହାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୋଠାରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପରିଷଦ ଭବନ ସାରା ରାତି ଜଳି ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ
ପଶ୍ଚିମ ଜାଭାର ବାଣ୍ଡୁଙ୍ଗ ସହରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେଠାରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ନାହିଁ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ସୁରାବାୟାରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାନବାହାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ
ଶନିବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା କାର, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଏକ ଖବର ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ୫୮୦ ଜଣ ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୩,୦୭୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଭତ୍ତା ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଜାକର୍ତ୍ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବେକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭତ୍ତା ଦେବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦଙ୍କ ଭତ୍ତା କାଟି ଦିଆଯାଉ, ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉ।