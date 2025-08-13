କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ କହିଲେ ବାବା ରାମଦେବ, ଏହା ଆପଣାଇଲେ ପାଖ ମାଡିବନି ରୋଗ!
କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଲେ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଙ୍ଗ ଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ । ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରୋଗୀମାନେ ସର୍ବଦା ଯକୃତ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ହୃଦୟ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଡନୀ ଆବଶ୍ୟକ ।
କଣ କଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କିଡନୀ- ତେବେ ବାବା ରାମଦେବ କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ଯଦି କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଧୂମପାନ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ।
କିଡନୀ ପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରତିଦିନ 8-10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କିଡନୀ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡିକ କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ।
କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଲେ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ- ଆୟୁର୍ବେଦରେ, କିଡନୀ ପଥର ହେଲେ ଖଟା ବଟର ମିଲ୍କ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୋଲଥ ଡାଲି, କୋଲଥ ଡାଲି ପାଣି, ବାର୍ଲି ମଇଦା, ପଥରଚଟ୍ଟା ପତ୍ର ଖାଇ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ପଥର ଭଲ ହୋଇପାରିବ।
ବୃକକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟିପ୍ସ- ବୃକକ୍ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସକାଳେ 1 ଚାମଚ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ରସ ପିଅନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ପିପଲ ପତ୍ର ରସ ପିଅନ୍ତୁ । ଏହା ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ବୃକକ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍କକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଏହା UTI ସଂକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।
କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ-
ଭୁଜଙ୍ଗାସନ-ଭୁଜଙ୍ଗାସନକୁ କୋବ୍ରା ପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଆସନର ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏହା ବୃକକକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ଏବଂ ଅବରୋଧକୁ ସଫା କରେ।
ବାଳାସନ- କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଆସନ । ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ପଥର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମନକୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗ ।