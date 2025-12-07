ନିଜର ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ! HBA ଯୋଜନାରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବେ ସରକାର
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରିମ (HBA) ଯୋଜନା କ'ଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସିଏ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ଧନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ ନିଜର ଘର କରିବେ। ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି।
ହେଲେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଢିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘର କିଣିବା ଟିକିଏ ସହଜ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡଭାନ୍ସ (HBA) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେଇ ନିଜ ଘରର ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା…
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରିମ (HBA) ଯୋଜନା କ’ଣ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରିମ (HBA) ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଘର କିଣିବା, ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସରକାର HBA ର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା + DA ର ୩୪ ଗୁଣ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା କମ୍। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସୁଧ ହାର କମ୍:
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। HBA ସାଧାରଣତଃ ୬% ରୁ ୭.୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ ହାର ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଣ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହାର ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
HBA ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମ:
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିସାରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇନଥିବା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।