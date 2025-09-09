ଇଣ୍ଟରନେଣ୍ଟ ଉପରେ ‘ସମୁଦ୍ର ସଙ୍କଟ’, ଲାଲ ସାଗରରେ କଟିଲା କେବୁଲ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଠପ୍
ଲାଲ ସାଗରରେ କଟିଲା କେବୁଲ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଏସିଆ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଣ୍ଟ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲ ସାଗର ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମନିଟରିଂ ସଂଗଠନ ନେଟବ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗତ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି ନା ଏହା ପଛରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
କେଉଁ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ?
ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କେବୁଲ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତର ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ SMW4 (ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ 4) ଏବଂ IMEWE (ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ) ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେବୁଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱର 95% ରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏହି କେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
ନେଟବ୍ଲକ୍ସ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି କେବୁଲ୍ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହାର ସେବା ସ୍ଥିତି ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଫାଇବର କଟିବା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଲାଟେନ୍ସି (ସ୍ପିଡ୍ ବିଳମ୍ବ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ।
କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ?
ପାକିସ୍ତାନ: ପାକିସ୍ତାନ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (PTCL) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ତଳ କେବୁଲ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE): ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଡୁ ଏବଂ ଏଟିସାଲାଟର ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
କୁୱେତ: ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ FALCON GCX କେବୁଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ମରାମତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ
ଏପି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଏହି କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଜାହାଜର ଲଙ୍ଗର କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କେବୁଲଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାହାଜ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ।
ହୁତୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ?
ୟେମେନରେ ସକ୍ରିୟ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ହୁତୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଲ ସାଗରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ନାବିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ହୁତୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଳ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାଇବର ୱାରଫେୟାର ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।