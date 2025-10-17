ମିଶରର ପିରାମିଡ୍ ଠାରୁ ବି ବହୁ ପୁରୁଣା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଦ୍ଵାରକା ପରି ଆଉ ଏକ ସହର, ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା
ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଦ୍ଵାରକା ପରି ଆଉ ଏକ ସହର, ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା
ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କ୍ୟୁବାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୋନାର୍ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଥିବା ଏକ କାନାଡିଆନ୍ ଗବେଷଣା ଦଳ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରୁ ୨ ହଜାର ଫୁଟ ତଳେ, ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଭୂମିରେ ଥିବା କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖାଇଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସହରର ଯୋଜନା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଏସବୁ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ମିଳୁଥିବା ପରିକଳ୍ପିତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀର ଚିତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ କଣ ସେନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ।
ଆଗ୍ରହ ପୁନର୍ଜୀବିତ: ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ହାଭାନା ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସୋନାର୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ସେହି ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁସନ୍ଧନ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଛି।
କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆବିଷ୍କୃତ: ୨୦୦୧ ଅଭିଯାନରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ସାଇଡ୍-ସ୍କାନ ସୋନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୋନାର ଅନେକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ବିସ୍ତାରିତ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଏକ ରିମୋଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାନ (ROV) ରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭିଡିଓରେ ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ସହିତ କିଛି ବିଶାଳ ପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।
କେତେ ପୁରୁଣା: ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୬୫୦ ମିଟର (୨୧୩୩ ଫୁଟ) ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୟୁବା ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମାନୁଏଲ୍ ଇଟୁରାଲ୍ଡଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏତେ ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନବ ବସତି ଅତି କମରେ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାତ ସଭ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା।