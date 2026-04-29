ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ମଇ ମାସ ଏହି ୫ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବିପଦ, ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ

ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ମଇ ମାସ ଏହି ୫ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବିପଦ

By Jyotirmayee Das

Baba Vanga Prediction: ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମେ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ । ଏହାରି ଭିତରେ ମେ’ ମାସ ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଘୋର ବିପଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମେ ମାସରେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମେ ମାସରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖାଲି ହାତରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି।

ମିଥୁନ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ, ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ମକର: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଚାପ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ମୀନ: ମେ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ନିବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

