ବଦଳିଲା ପେନସନ ସ୍କିମ୍, ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ଏବେ ୨୦ ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 25 ବର୍ଷ ଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛି।
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପେନସନ ଏବଂ ଅବସର ଲାଭ ସହିତ ଜଡିତ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ UPS ଅଧୀନରେ 20 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ଦିଆଯିବ।
ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ 20 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସରର ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନର ଲାଭ ମିଳିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 25 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, UPS ବାଛିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସେବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ CCS ପେନସନ ନିୟମ କିମ୍ବା UPS ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏହା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବ।
UPS ଯୋଜନା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ପେନସନ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି।
ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଅବଦାନର କ୍ରେଡିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ, ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ UPS ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ NPSକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ନେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା VRS ନେବାର ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବାଛିପାରିବେ।
ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କୌଣସି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ UPSକୁ NPSକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ, 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।