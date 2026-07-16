ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମହାମିଳନ: ମିଶିବେ ଏନ୍ସିପି ଓ ଏନ୍ସିପି(ଏସ୍ପି)!
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏନ୍ସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ତଟକରେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ ଓ ଏନ୍ସିପି(ଏସ୍ପି) ନେତା ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡ଼ନବୀସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନ୍ସିପି) ଓ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି)ର ମିଶ୍ରଣ ହେବାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବୀସ ମଧ୍ୟ ସାଜି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଫଡ଼ନାବୀସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏନ୍ସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ତଟକରେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ ଓ ଏନ୍ସିପି(ଏସ୍ପି) ନେତା ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡ଼ନବୀସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏନ୍ସିପିର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭେଟିଥିଲେ।
ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ଏନ୍ସିପି ନେତା ସୁନୀଲ ତଟକ କହିଛନ୍ତି; ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ କେବଳ ମୋ’ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ୟ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା।
ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଟକରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା। ସେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଓ ମୋ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ତଟକରେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ’ଣ କହିଲେ ତଟକରେ?: ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏନ୍ସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ତଟକରେ କହିଛନ୍ତି; ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏନ୍ସିପି ଓ ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି)ର ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାମାନେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମତ ରଖିବୁ।
ଦଳ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଖବରକୁ କଲେ ଖଣ୍ଡନ: ଦଳ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ତଟକରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ରାଜନୈତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ ଭଲଭାବେ ଜାଣୁ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ସହ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଦଳ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି।”